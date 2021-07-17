Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час святкувань 100-річчя китайської Компартії. Водночас Захід оголосив державу головною поточною геополітичною загрозою поруч з Росією.

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Байден створює антикитайську коаліцію

Джозеф Байден зараз активно працює над створенням антикитайської коаліції. За словами декана Інституту міжнародних відносин Університету Цінхуа Янь Сюетун, Китай вважає, що його становлення як наддержави дає право на нову роль у міжнародних відносинах, непримиренну з домінуванням США.

Первісні сподівання Пекіна на те, що адміністрація Байдена пом'якшить напруженість з Китаєм, розвіялися,

заявила Янь Сюетун.

Натомість там розглядають спроби президента США дипломатично ізолювати Китай, як серйозну загрозу, працюючи на багатьох фронтах, щоб зробити країну менш вразливою до американської агресії та тиску.



Байден створює антикитайську коаліцію / Фото Getty Images

Китай розширює вплив у світі

Пекін значною мірою використовує дипломатичні та військові методи для розширення свого впливу у світі. Зокрема, це відбувається завдяки постійному членству в Радбезі ООН, будівництву військових баз в Африці та збільшенню участі китайців у миротворчих місіях.

Впродовж останніх 25 років Китай активно розбудовував флот із підводними ядерними човнами. Це погрожує вільному судноплавству в Південно-Китайському морі.

Південно-Китайське море – це, напевно, перший такий полігон, на якому Китай випробовує свої здатності м'якої й водночас жорсткої сили,

– зазначив доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макар Таран.

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Китай погрожує союзникам США

Своїми військами Китай першочергово погрожує США та їхнім союзникам. Зокрема, Японії, Республіці Корея та Австралії.

"Китайці володіють потужним ракетним потенціалом, першочергово крилатими балістичними ракетами. У залпі загалом десь до 1,5 тисячі ракет, які здатні нанести ураження всій тій інфраструктурі, яку мають американці в Японії", – розповів консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Пекін зосередився на Тайвані

Водночас Китай наразі більше сконцентрувався на Тайвані. На думку експертів, через це на ескалацію з США держава наразі не піде.

КНР вважає Тайвань своєю територією, тож намагається всіляко показати там свою силу, постійно порушуючи повітряний простір. Про посилення напруги поблизу Тайваню мовиться у новому оборонному звіті Японії.

Ми будемо, з одного боку, спостерігати напружену ситуацію. Однак з іншого боку, Пекін не вирішить піти на військове вторгнення й буде далі реалізовувати більш комплексну стратегію тиску, де буде дипломатична ізоляція і відповідно воєнний інструментарій тиску,

– заявив Микола Бєлєсков.



Сі Цзіньпін / Фото EPA

КНР хоче сформувати сприятливий імідж країни

Китай намагається налагодити мирну комунікацію та сформувати сприятливий імідж країни у світі. Прикладом цього є Україна.

Китайський посол не просто присутній у нашому інформаційному просторі – про КНР роблять заяви й українські високопосадовці. У липні в президентській партії "Слуга народу" заявили про необхідність налагодження стратегічного партнерства з Китаєм.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 13 липня провів першу телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Глави держав обговорили низку питань й домовились про безвіз між країнами.

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Чому владі треба бути обережною

Однак експерти переконані, що українській владі необхідно бути обережними із такими заявами.

За словами Макара Тарана, посол Китаю в Києві Фань Сяньжун майже постійно присутній в інформаційному просторі. Він дає коментарі, інтерв'ю та зустрічається з тими чи іншими представниками українського суспільства.

Ось це теж ілюстрація того, що процес запущено й китайці будуть тут діяти в активному, комунікативному напрямку,

– розповів Макар Таран.

Зараз Пекін пропонує себе світу як альтернативу Заходу, але насправді нав'язує власний порядок денний.

У лютому 2022 року Китай проводитиме Зимові Олімпійські ігри. Держава зробить все, аби змагання пройшли краще ніж у Токіо з безлюдними стадіонами. Це безпосередньо вплине на імідж КНР.