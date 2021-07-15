Світові лідери увімкнули "ігрову ситуацію", від якої навряд Зеленський зможе щось отримати. Таку думку в ефірі висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Чого домагається Зеленський

За його словами, Китай взагалі не може стати фактором становлення балансу з Москвою, чи якимось іншим зовнішнім фактором впливу на Київ.

Я думаю, що це не більше, ніж гра. Жодного продовження в цьому не буде,

– відзначив Фейгін.

На його думку, Зеленський просто намагався умовити взяти участь у Кримській платформі представників Китаю: якщо не найвищому рівні, то хоча б на якомусь.

Нагадаємо! Метою Кримської платформи є підвищити міжнародне реагування на окупацію Крим. Саміт платформи відбудеться у серпні 2021 року. Свою участь у ньому підтвердили наразі понад 10 країн.

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Зеленський вперше поговорив з Сі Цзіньпіном 13 липня 2021 року.

Світові лідери обговорили низку питань, зокрема домовились про безвіз, обговорили боротьбу з COVID-19 та вакцинацію.

Окрім цього, вони домовились про двосторонню співпрацю щодо торгівлі та інфраструктурних проєктів.

Відзначимо, що лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

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