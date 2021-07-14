Про це у програмі "Що це було?" заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Зокрема, Китай є великим партнером, з яким працює Україна, й у цьому немає якоїсь конспірології.
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Україна збільшує прямі інвестиції
За словами Корнієнка, Україна працює над тим, щоб збільшувати кількість прямих інвестицій. Держава очікує їхнє надходження з різних країн.
Водночас зі сторони Китаю завжди є бажання збільшувати кількість товарообігу.
Ми займаємося партійною дипломатією. У Конституції словами "Китай" немає. Однак є євроатлантична інтеграція. Ми точно Конституцію маємо виконувати,
– наголосив нардеп.
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Корнієнко зауважив, що Україна й надалі перебуває на шляху до євроінтеграції та отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Також держава шукає додаткові ресурси для реалізацій інфраструктурних й соціальних проєктів, які будуть рухати економіку.
Випуск програми "Що це було?": дивіться відео
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