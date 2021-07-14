Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, у цьому й полягає найбільша небезпека для всіх інфраструктурних об'єктів.
До теми Домовились про безвіз: Зеленський провів першу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном
Китай спонукає збільшувати борги
За словами Фурси, українські політики часто лякають тим, що МВФ затягує державу у боргову яму, але насправді його позицією є контроль дефіциту бюджету. Він вимагає брати в борг менше грошей і контролювати боргове навантаження країни.
Натомість Китай навпаки спонукає збільшувати ці борги, а потім запитує, де гроші.
Китайці жодних вимог не висувають. Вони навпаки стимулюють збільшувати дефіцит бюджету, тобто потенційне майбутнє боргове навантаження,
– наголосив інвестиційний банкір.
Дізнайтеся більше Влада Китаю тисне на бізнес: технологічні компанії втратили понад 823 мільярди доларів
Фурса заявив, що співпраця з Китаєм та безвізовий режим – це чудово. Однак з цією країною небезпечно співпрацювати у напрямку участі в інфраструктурних китайських проєктах.
Наразі Китай справді є найбільшим торговельним партнером України. Втім, гра у стратегічне партнерство може для нас погано закінчитися.
Фурса розповів про небезпеку співпраці з Китаєм: дивіться відео
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський 13 липня провів першу телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
- Глави держав обговорили низку питань, зокрема домовились про безвіз між країнами.
- Також політики обмінялись вітаннями з нагоди 10 річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та Китаєм та підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.