Кримська платформа – це майданчик, який має координувати дії України і міжнародних партнерів щодо захисту прав кримчан і деокупації окупованого півострова. Її ініціювала українська влада.

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Фахівці кажуть, що це не панацея, а інструмент, який може допомогти актуалізувати питання Криму, розбудувати нові коаліції та внести новий порядок денний у ті, які вже існують.

"Вона буде мати свій розріз як політично-статусний, так і дипломатичний, так і експертний", – зазначив політолог Олег Саакян.

Кримська платформа має об'єднати й синхронізувати дії

Для України важливо унормувати вже ухвалене деокупаційне законодавство, усунути прогалини у санкційному і економічному співробітництві з міжнародними партнерами, де фігурує кримське питання, посилити санкції й політику невизнання окупації. Варто подумати і про майбутню реінтеграцію громадян.

Всі вони мають знати, у яку країну Крим повернеться свого часу. Це буде не через місяць і не через рік, але треба створювати для цього передумови,

– підкреслив експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара.

Окупація Криму – глобальна проблема

Щонайменше двічі на рік Генеральна асамблея ООН виголошує точкові резолюції щодо Криму, але їх уже недостатньо. Тому трьома "стовпами" Кримської платформи оголосили стратегію, консолідацію і синергію.

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"Ми намагалися Кримською платформою зберегти всеохоплюючий характер, і низку наслідків не охоплений жодною резолюцією", – зауважила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За її словами, ситуація в Криму погіршується, відбувається активна мілітаризація півострова. Ці тенденції фіксують щодня і вони залишаються головною проблемою для багатьох держав, не лише Чорноморського регіону.

Загроза для Росії

На другу річницю каденції президент Володимир Зеленський розповів, що у саміті Кримської платформи візьмуть участь представники 30 країн. Планували запросити й представників країни-агресора. Але в Росії відмовилися та оголосили саміт небезпечним для цілісності своїх кордонів. Ба більше, почали шантажувати країни, залежні від співпраці з ними.

"Будь-який злочинець дратується, коли наближаються до розкриття його злочину”, – підкреслила Джапарова.

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Аби не допомагати Росії, повний список учасників Кримської платформи поки що тримають у секреті. Експерти припускають, що для зриву саміту агресор може актуалізувати бойові дії на східних тимчасово окупованих територіях України. Водночас тим самим Росія грає нам на руку, бо "спалює" частину свого стратегічного ресурсу.

Незручний прецедент для захоплення території

Міжнародники запевняють, що не усі країни піддадуться шантажу Росії. Кримське питання – незручний світові прецедент захоплення території. Росія також використовує розташування півострову для підривання безпекової ситуації у світі й у такий спосіб змусить потужних учасників грати проти самих себе на політичній мапі.

Ми вже має підтримку Кримської платформи зі сторони США, великої кількості партнерів із ЄС і НАТО та поза ним – та ж сама Японія чи Канада,

– акцентував Хара.

Про непримирення свідчить навіть поведінка британського есмінця "Дефендер" у чорноморській акваторії і як наслідок – істерика у російських пропагандистів. Решту побачимо під час саміту Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, переддень 30 річниці незалежності України.