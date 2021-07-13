Таку інформацію в інтерв'ю розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він також заявив, що глава МЗС візьме участь в святкуванні Дня Незалежності України.

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Францію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС

Посол Франції Етьєн де Понсен розповів, що Франція підтримує ініціативу Кримської платформи "з самого початку". Адже це гарна ідея повернути на порядок денний питання незаконної окупації Криму.

Проте, посол вкотре зазначив, що "Крим не є частиною нормандського формату та мінського процесу" та запевнив, що Франція буде представлена.

Наш міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України,

– заявив Етьєн де Понсен.

Наразі він немає точних деталей, на скільки часу приїде очільник МЗС. Та запевнив, що "ідея полягає в тому, щоб міністр був присутній".

Саміт Кримської платформи: коротко