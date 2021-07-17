Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время празднования 100-летия китайской Компартии. В то же время Запад объявил государство главной текущей геополитической угрозой рядом с Россией.

К теме Это не более, чем игра, – Фейгин о договоренностях Зеленского с Китаем

Байден создает антикитайскую коалицию

Джозеф Байден сейчас активно работает над созданием антикитайской коалиции. По словам декана Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюетун, Китай считает, что его становление как сверхдержавы дает право на новую роль в международных отношениях, непримиримую с доминированием США.

Первоначальные надежды Пекина на то, что администрация Байдена смягчит напряженность с Китаем, развеялись,

– заявила Янь Сюетун.

Взамен там рассматривают попытки президента США дипломатично изолировать Китай как серьезную угрозу, работая на многих фронтах, чтобы сделать страну менее уязвимой к американской агрессии и давлению.



Байден создает антикитайскую коалицию / Фото Getty Images

Китай расширяет влияние в мире

Пекин в значительной мере использует дипломатические и военные методы для расширения своего влияния в мире. В частности, это происходит благодаря постоянному членству в Совбезе ООН, строительству военных баз в Африке и увеличению участия китайцев в миротворческих миссиях.

В течение последних 25 лет Китай активно развивал флот с подводными ядерными лодками. Это грозит свободному судоходству в Южно-Китайском море.

Южно-Китайское море – это, наверное, первый такой полигон, на котором Китай испытывает свои способности мягкой и одновременно жесткой силы,

– отметил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макар Таран.

Узнайте больше Китайцы никаких требований не выдвигают, – Фурса назвал опасность сотрудничества с Китаем

Китай угрожает союзникам США

Своими войсками Китай в первую очередь угрожает США и их союзникам. В частности, Японии, Республике Корея и Австралии.

"Китайцы обладают мощным ракетным потенциалом, в первую очередь крылатыми баллистическими ракетами. В залпе целом где-то до 1,5 тысячи ракет, которые способны нанести поражение всей той инфраструктуре, которую имеют американцы в Японии", – рассказал консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Пекин сосредоточился на Тайване

В то же время Китай пока больше сконцентрировался на Тайване. По мнению экспертов, поэтому на эскалацию с США государство пока не пойдет.

КНР считает Тайвань своей территорией, поэтому пытается всячески показать там свою силу, постоянно нарушая воздушное пространство. Об усилении напряжения вблизи Тайваня говорится в новом оборонном отчете Японии.

Мы будем, с одной стороны, наблюдать напряженную ситуацию. Однако с другой стороны, Пекин не решит пойти на военное вторжение и будет дальше реализовывать более комплексную стратегию давления, где будет дипломатическая изоляция и соответственно военный инструментарий давления,

– заявил Николай Белесков.



Си Цзиньпин / Фото EPA

КНР хочет сформировать благоприятный имидж страны

Китай пытается наладить мирную коммуникацию и сформировать благоприятный имидж страны в мире. Примером этого является Украина.

Китайский посол не просто присутствует в нашем информационном пространстве – о КНР делают заявления и украинские чиновники. В июле в президентской партии "Слуга народа" заявили о необходимости налаживания стратегического партнерства с Китаем.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 13 июля провел первую телефонную беседу с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ряд вопросов и договорились о безвизе между странами.

К теме В Конституции слова "Китай" нет, – Корниенко о сотрудничестве с КНР и ЕС

Почему власти надо быть осторожной

Однако эксперты убеждены, что украинской власти необходимо быть осторожной с такими заявлениями.

По словам Макара Тарана, посол Китая в Киеве Фань Сяньжун почти постоянно присутствует в информационном пространстве. Он дает комментарии, интервью и встречается с теми или иными представителями украинского общества.

Вот это тоже иллюстрация того, что процесс запущен и китайцы будут здесь действовать в активном, коммуникативном направлении,

– рассказал Макар Таран.

Сейчас Пекин предлагает себя миру в качестве альтернативы Запада, но на самом деле навязывает собственную повестку дня.

В феврале 2022 года Китай будет проводить Зимние Олимпийские игры. Государство сделает все, чтобы соревнования прошли лучше, чем в Токио с безлюдными стадионами. Это непосредственно повлияет на имидж КНР.