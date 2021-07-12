Зеленський нагадав про війну з Росією на Донбасі. Президент зазначив, що таке бажання означає, мовляв, ціна будь-якої війни становить 7 років.

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Зеленський сказав, що це означає нібито через 7 років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити, як і раніше.

Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення – ця зустріч не відбудеться,

– сказав Зеленський.

Що цьому передувало