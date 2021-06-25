Про це міністр закордонних справ розповів у відеозверненні, яке опублікував у соцмережах. МЗС України планує з'ясувати, як далі себе поводитимуть Німеччина та Франція.

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З дружніми країнами треба бути відвертими, – Кулеба

Переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції,

– заявив міністр.

Кулеба хоче зрозуміти, як такі заяви поєднуються з санкційною політикою проти Росії. Та й і Франція, і Німеччина є партнерами України у нормандському форматі.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби:

Меркель виступає за діалог з Москвою

Зазначимо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що виступає за відновлення діалогу з Москвою. Мовляв, це необхідний крок для покращення відносин.

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Тим часом, у ЗМІ інформують, що на заклик Макрона та Меркель запросити Путіна на саміт ЄС у самому Євросоюзі відповіли відмовою.