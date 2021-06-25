Об этом министр иностранных дел рассказал в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях. МИД Украины планирует выяснить, как дальше себя будут вести Германия и Франция.

Актуально Я равный им президент, – Зеленский о возможности "рассориться" с Макроном и Меркель

С дружественными странами надо быть откровенными, – Кулеба

Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции,

– заявил министр.

Кулеба хочет понять, как такие заявления сочетаются с санкционной политикой против России. Да и Франция, и Германия являются партнерами Украины в нормандском формате.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:

Меркель выступает за диалог с Москвой

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за возобновление диалога с Москвой. Мол, это необходимый шаг для улучшения отношений.

К теме Наступают на те же грабли: заявление Меркель стало "бомбой" в ЕС

Между тем, в СМИ информируют, что на призыв Макрона и Меркель пригласить Путина на саммит ЕС в самом Евросоюзе ответили отказом.