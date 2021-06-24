Такое заявление немецкий канцлер сделала 24 июня. Она выступила перед немецкими депутатами в Бундестаге.

Читайте также Меркель пригласила Зеленского в Германию, чтобы обсудить Донбасс: дата визита

"Я считаю, что мы, Европейский Союз, также должны искать прямые контакты с Россией и Владимиром Путиным", – подчеркнула политик.

Недостаточно, чтобы президент США поговорил с президентом России. Я очень приветствую это, но ЕС также должен создавать площадки для диалога,

– подчеркнула она.

Заметим, что ранее Меркель предложила главу Кремля пригласить на саммит глав государств Евросоюза. Он пройдет уже пройдет 24 – 25 июня.

Накануне Меркель общалась с Путиным

22 июня немецкий канцлер позвонила Путину. Разговор касался годовщины нападения нацистской Германии на СССР, Второй мировой войны в целом и ее последствий.

Кроме этого, они обсудили и другие темы. Меркель, в частности, поинтересовалась о встрече с Байденом в Женеве. Путин поделился с ней основными итогами саммита.

Что говорит Путин о Меркель

Как пишет Интерфакс, в начале июня Путин назвал Меркель надежным и стабильным партнером. Он надеется, что новое немецкое правительство не будет отходить от ее принципов работы. "Я ее очень ценю, она очень опытный политик. Человек прямой, но надежный. Она последовательная, умеет отстаивать свою позицию", – высказался российский президент о политике.