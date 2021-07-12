Зеленский напомнил о войне с Россией на Донбассе. Президент отметил, что такое желание означает, мол, цена любой войны составляет 7 лет.

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Зеленский сказал, что это значит якобы через 7 лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как и раньше.

Я не хочу сказать, что это измена, потому что Евросоюз принял решение – эта встреча не состоится,
– сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

  • Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Такую позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
  • В то же время лидеры ЕС отклонили предложение. Особенно решительно выступили против страны Балтии.
  • Поэтому совместный с Путиным саммит ЕС не состоялся.
  • В Украине также отреагировали на ситуацию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива по саммиту недопустима.
  • Украина требовала объяснений от Франции и Германии относительно предложения. Затем представители стран пообещали, что в дальнейшем будут советоваться по таким решениям.