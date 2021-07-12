Зеленский напомнил о войне с Россией на Донбассе. Президент отметил, что такое желание означает, мол, цена любой войны составляет 7 лет.

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Зеленский сказал, что это значит якобы через 7 лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как и раньше.

Я не хочу сказать, что это измена, потому что Евросоюз принял решение – эта встреча не состоится,

– сказал Зеленский.

Что этому предшествовало