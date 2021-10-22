В НАТО заявляют, что Россия в последние годы ускорила разработки передовых видов вооружения, а также начала стягивать свои войска ближе к границам стран членов Альянса и их партнеров.

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В этом контексте упоминается и Украина, ведь за последний год Кремль стащил свои войска ближе к границам Украины и Беларуси, в апреле 2021 года перебросил вооружение к восточной границе Украины, а также продолжил милитаризацию оккупированного Крыма.

Россия усиливает возможности своих войск

Кроме того, в Альянсе заявили, что Россия за последние 3 года значительно увеличила еще и свой ядерный потенциал, несмотря на все международные договоренности. А потому НАТО нужно пересмотреть свои подходы в обороне членов и партнеров Альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Важным сигналом того, что Россия всё больше демонстрирует свою готовность к атаке стало то, что Кремль прекращает свое представительство при штаб-квартире НАТО и закрывает офис Альянса в Москве.

Это может свидетельствовать о том, что Кремль уходит в изоляцию перед нападением. Хотя, по мнению Столтенберга, Альянсу стоит сделать всё, чтобы возобновить диалог с Москвой.

Исходя из этого, страны НАТО и формируют новый генплан по сдерживанию России. Что в этом генплане важно для Украины? Дело в том ,что в нем все больше внимания уделяется защите стран Балтии, а также Черноморского региона.

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Идея нового регионального альянса

Об этом заявила и министр обороны Германии. И в этом контексте напомню о визите главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, где и обсуждались вопросы того, как Украина, в связке с Румынией и Грузией, может помочь Альянсу защитить акваторию Черного моря.

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Именно идею нового регионального альянса и везет Остин на рассмотрение всех членов НАТО. Напомню, сразу после Киева Ллойд Остин направился в Румынию, где в том числе посетил и военную базу США.

По задумке США, именно Украина, Грузия и Румыния должны стать новым региональным альянсом, оплотом безопасности в черноморском регионе, на фоне милитаризации Крыма Россией. США в свою очередь будут всячески этому способствовать.

Это значит, что Украина перестает быть просителем помощи, она сама становится участником коллективной защиты Черноморского региона.

Кроме того, именно такое взаимодействие приближает и наше вступление в Альянс. И именно эту мысль Остин и везет на встречу с министрами обороны стран членов НАТО.

На саммите затронули тему Афганистана

Затронули на саммите и тему Афганистана. И вот на этом фоне, пока Украина и Грузия стремятся стать частью Альянса, Франция всё больше намекает на то, что пора бы уже Европе обзавестись собственной армией и не рассчитывать на США.

Но даже в этом вопросе, неожиданно, Францию остудила Германия. Немецкий министр обороны заявила, что только НАТО в нынешнем его виде способно защитить Европу.

И такой сигнал Германии свидетельствует о том, что и в противостоянии с Россией – Альянс остается един, а это значит, что Украине нужно и дальше наращивать партнерские отношения с НАТО, в том числе и в виде локальных альянсов, типа Украина-Грузия-Румыния.

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К счастью, опыт таких форматов показывает свою эффективность. Ведь Украина уже имеет, например, формат Люблинского треугольника, который обеспечивает координацию оборонных возможностей между Польшей, Литвой и Украиной.

Да и США показали, что рядом с такими гигантами как НАТО, должны быть и более мобильные, региональные альянсы, по типу АУКУС в Тихоокеанском регионе.