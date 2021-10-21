Правда за помпезностью и кучей претензий в адрес Запада скрывается неспособность Кремля в одиночку стабилизировать Афганистан. Это скорее игра на публику, и этому есть ряд причин.

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Накануне в Москве прошла очередная встреча с представителями "Талибана". Помимо российских дипломатов, на переговорах собрались также и делегаты от региональных стран, таких как:

Китай;

Иран;

Пакистан;

Индия.

Таким образом Москва как-бы заявляет – есть западный фланг борьбы за Афганистан, а есть её личный – восточный.

На словах участники встречи выразили опасение по поводу огромного потока наркотиков с территории Афганистана и усиления местных ячеек террористических группировок.

Напомню! Практически тоже самое заявляли и во время недавней встречи стран G20, которую Владимир Путин проигнорировал.

На ней Запад признал, что им придется идти на контакт с талибами ради помощи населению Афганистана. Более того, тогда же был увеличен и объем помощи Афганистану до 1 миллирда евро.

Заявление Лаврова

Но для России как будто никакой встречи G20 и не было, а потому Сергей Лавров вдруг выступил с "оригинальным" заявлением – изоляция Афганистана не выгодна никому, а потому стоит начать с ними диалог.



Лавров выступил с "оригинальным" заявлением / Фото прессслужбы МИД России

Но ведь накануне "Талибан" уже говорил с международным сообществом в Катаре, где прошли 2 встречи с представителями США и ЕС. И там как раз и поднимались вопросы о том, что должен сделать "Талибан", чтобы получить диалог и больше международной поддержки.

Ранее мировое сообщество уже призвало "Талибан" обеспечить соблюдения прав человека в Афганистане и препятствовать развитию терроризма на территории страны. Но что-то явно пошло не так.

Средневековые методы для "порядка"

Мало того, что талибы не могут сдержать террористов, так и с правами человека в Афганистане дела обстоят хуже некуда.

Несмотря на то, что талибам удалось поработать над имиджем для международных встреч, внутри самого Афганистана они продолжают использовать жестокие средневековые методы для наведения так называемого порядка в стране.

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Местные жители продолжают публиковать видео, на которых талибы попросту избивают людей и прибегают к публичным казням. При этом "Талибан" по прежнему не может обеспечить даже базовые права для женщин и девочек.

Девочкам все также запрещено посещать школы, а женщины лишены права работать. Продолжаются и репрессии против религиозных и этнических меньшинств, их попросту выгоняют из домов.

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Страны призвали помочь Афганистану

И вот как ни в чем не бывало, Россия, Китай и ряд региональных стран, после встречи в Москве призвали помочь Афганистану и даже созвать специальную конференцию ООН. Однако здесь есть несколько "но".

Во-первых, несмотря на якобы благие намерения и громкие заявления, от каких-либо расходов участники встречи, тут же постарались открестится. Мол, мы конечно за диалог с талибами, но помогают им пусть другие.

Намекает Россия, Китай, Пакистан и Иран, конечно же, на США. Мол, мы, само собой, призываем к решению проблемы, но платить ни за что не собираемся.

Во-вторых, напомню еще раз – накануне уже прошла одна встреча G20, посвященная Афганистану, которую Россия и Китай проигнорировала.

Кстати! В конце месяца запланирована еще одна конференция G20, которая, опять же, посвящена Афганистану.

Но и на ней ни Китай, ни Россия не будут представлены главами государств, а хотят отправить чиновников рангом значительно ниже.

Что хотят Россия и Китай

А это, в свою очередь, говорит о том, что Россия и Китая только на словах заинтересованы в решение афганского кризиса.

На деле же, пытаются лишь изобразить вид бурной деятельности, перекладывая всю ответственность на США и союзников по НАТО.

Но американцы и без участия Кремля во всю занимаются проблемами Афганистана. США уже дважды проводили встречи с талибами в Дохе и полностью осознают масштаб гуманитарной катастрофы.

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Говорили американцы и о помощи для местного населения. Однако средства не будут выделяться талибам напрямую, ведь. как я уже сказал, они не достигли никакого прогресса в соблюдении прав человека в Афганистане.



В Афганистане не соблюдают права человека / Фото Getty Images

Всю необходимую поддержку будут оказывать через международные организации напрямую населению страны.

Исходя из всего этого возникает резонный вопрос. Если Россия не готова оказывать реальную помощь в разрешении афганского кризиса, то зачем лишний раз сотрясать воздух бесполезными заявлениями?

Ответ простой – России важно изображать крупного геополитического игрока. Но ключевое слово здесь – "изображать".