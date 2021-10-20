Талібський так званий "виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ" Сіраджуддін Хакані запропонував родичам десятків терористів надати одяг та приблизно 112 доларів. У такий спосіб вирішили нагородити рідних "бомбардувальників-мучеників", які загинули за джихад.
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Посилення агресії в Афганістані
Такі коментарі Хакані можуть свідчити про майбутнє посилення екстремальної агресії в Афганістані, після захоплення влади талібами. Цей крок суперечить запевненням терористів у серпні 2021 року, коли вони захопили Кабул.
Раніше США та їхні міжнародні партнери попередили "Талібан", що не визнають новий уряд, якщо в країні процвітатиме тероризм та екстремізм. Таліби пообіцяли дотримуватися демократичних норм.
Аби переконатися в тому, що нова влада Афганістану уникне радикалізації, офіційні представники Євросоюзу, США та терористів "Талібану" зібралися в жовтні на спільну зустріч. Водночас у Організації Об'єднаних Націй переконані, що країна може невдовзі опинитися у важкій економічній ситуації та потребуватиме гуманітарної підтримки.
Після захоплення влади талібами, США припинили мільярдні вливання активів у Афганістан. Міжнародні валютні організації також призупинили 75% усіх фінансових виплат, які надавали попередньому уряду.
Події в Афганістані: що відомо
- Президент США Джо Байден вирішив вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.
- Під час виходу американських військових з Кабулу таліби почали захоплювати владу в країні.
- Контроль над Афганістаном вони отримали 15 серпня 2021 року, єдиною незавойованою провінцією залишився Панджшер.
- Американці повністю покинули країну 30 серпня, відтоді таліби почали встановлювати свої порядки.
- Спершу в правах обмежили жінок та дівчат, антитерористичні протести жорстоко розняли, зріс рівень насильства, зокрема публічно стратили 13 хазарейців.