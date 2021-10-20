Талібський так званий "виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ" Сіраджуддін Хакані запропонував родичам десятків терористів надати одяг та приблизно 112 доларів. У такий спосіб вирішили нагородити рідних "бомбардувальників-мучеників", які загинули за джихад.

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Посилення агресії в Афганістані

Такі коментарі Хакані можуть свідчити про майбутнє посилення екстремальної агресії в Афганістані, після захоплення влади талібами. Цей крок суперечить запевненням терористів у серпні 2021 року, коли вони захопили Кабул.

Раніше США та їхні міжнародні партнери попередили "Талібан", що не визнають новий уряд, якщо в країні процвітатиме тероризм та екстремізм. Таліби пообіцяли дотримуватися демократичних норм.

Зверніть увагу! На початку жовтня 2021 року таліби заявили про переведення спеціального батальйону з бойовиків-смертників. "Ополчення Мансура" скерували охороняти кордони Афганістану з Китаєм і Таджикистаном.

Аби переконатися в тому, що нова влада Афганістану уникне радикалізації, офіційні представники Євросоюзу, США та терористів "Талібану" зібралися в жовтні на спільну зустріч. Водночас у Організації Об'єднаних Націй переконані, що країна може невдовзі опинитися у важкій економічній ситуації та потребуватиме гуманітарної підтримки.

Після захоплення влади талібами, США припинили мільярдні вливання активів у Афганістан. Міжнародні валютні організації також призупинили 75% усіх фінансових виплат, які надавали попередньому уряду.

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