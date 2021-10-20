Талибский так называемый "исполняющий обязанности министра внутренних дел" Сираджуддин Хакани предложил родственникам десятков террористов предоставить одежду и примерно 112 долларов. Таким образом решили наградить родных "бомбардировщиков-мучеников", погибших за джихад.
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Усиление агрессии в Афганистане
Такие комментарии Хакани могут свидетельствовать о предстоящем усилении экстремальной агрессии в Афганистане после захвата власти талибами. Этот шаг противоречит заверениям террористов в августе 2021 года, когда они захватили Кабул.
Ранее США и их международные партнеры предупредили "Талибан", что не признают новое правительство, если в стране будет процветать терроризм и экстремизм. Талибы пообещали соблюдать демократические нормы.
Чтобы убедиться в том, что новая власть Афганистана избежит радикализации, официальные представители Евросоюза, США и террористов "Талибана" собрались в октябре на совместную встречу. В то же время в Организации Объединенных Наций убеждены, что страна может вскоре оказаться в тяжелой экономической ситуации и потребует гуманитарной поддержки.
После захвата власти талибами, США прекратили миллиардные вливания активов в Афганистан. Международные валютные организации также приостановили 75% всех финансовых выплат, которые предоставляли предыдущему правительству.
События в Афганистане: что известно
- Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
- Во время выхода американских военных из Кабула талибы начали захватывать власть в стране.
- Контроль над Афганистаном они получили 15 августа 2021 года, единственной незавоеванной провинцией остался Панджшер.
- Американцы полностью покинули страну 30 августа, с тех пор талибы начали устанавливать свои порядки.
- Сначала в правах ограничили женщин и девушек, антитеррористические протесты жестоко разняли, вырос уровень насилия, в частности публично казнили 13 хазарейцев.