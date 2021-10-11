У Держдепі зазначили, що міжвідомча делегація відвідала 9 – 10 жовтня Доху для зустрічі з високопоставленими представниками Талібану.
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США про перемовини з талібами
Делегація США зосередила увагу на проблемах
- безпеки,
- тероризму,
- безпечному переміщенні для громадян США, іноземців та афганських партнерів,
- на правах людини, зокрема участі жінок і дівчаток у всіх аспектах життя афганського суспільства.
У Вашингтоні наголосили, що обговорення цих питань з талібами були відкритими й професійними.
Делегація США знову підтвердила, що про Талібан оцінюватимуть за його діями, а не тільки за його словами,
– підсумували у Держдепі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що таліби домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям.
Виведення військ США та захоплення влади талібами: коротко
- Навесні 2021 року Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська до 11 вересня. За словами президента, "американським військам час повернутися додому", адже свої завдання у країні вони виконали.
- Під час виходу американських військових з країни таліби починали захоплювати там владу. 15 серпня вони оголосили про повний контроль держави, а президент і уряд екстрено покинули її.
- Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня. Байден заявив, що не шкодує про своє рішення, а операцію з евакуації назвав успішною.
- Після цього таліби почали обмежувати у правах жінок та дівчат, у країні зріс рівень насильства, а протести жорстоко розганяють.