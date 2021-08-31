Відповідну заяву він озвучив на брифінгу у Білому Домі. Це його перший публічний виступ відтоді, відколи США завершили виведення військ із Афганістану.

Тим часом "Талібан" завершує формування нового уряду в Афганістані

США евакуювали понад 120 тисяч людей

Евакуацію військових і цивільних президент США назвав "надзвичайно успішними". Він вкотре зазначив, що не хотів продовжувати 20-річну війну, тому не шкодує про своє рішення.

Ми вчора закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії... Ми евакували понад 120 тисяч людей. Жодна країна ніколи не робила нічого подібного

– заявив Байден.

Президент США подякував військовим за мужність та дипломатам за титанічні зусилля під час евакуації. Втім, Байден зізнався, що прорахувався щодо кількості афганських військових. Перед ухваленням рішення про вихід американських сил, він розраховував, що в країні залишились хоча б 300 тисяч афганських військовослужбовців. Проте він прорахувався – їх було менше.

Тим часом в американських ЗМІ з'явилася інформація, що США і "Талібан" уклали таємну угоду про виведення військ. Мовляв, таліби супроводжували військових і контролювали їх.

Зверніть увагу! Президент США неодноразово заявляв, що не шкодує про своє рішення вивести військових. Байден переконаний: "ще 1 або 5 років військової присутності США не мали б значення, якщо афганські військові не можуть утримувати свою країну".

Евакуація військових США з Афганістану: головне