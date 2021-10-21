Зустріч Лаврова з бойовиками "Талібану" пройшла за зачиненими дверима в "Президент-готелі" у Москві. Опісля цього уже розпочало свою роботу засідання.

Росія говорить про визнання талібів

Опісля зустрічі з терористами "Талібану" Сергій Лавров заявив, що обговорив з ними питання безпеки сусідніх держав.

Ми закликаємо рух талібів, і про це говорили з поважною делегацією, строго дотримуватися лінії недопущення використання території Афганістану ким-небудь проти інтересів третіх країн, перш за все, проти безпосередніх сусідів, країн Центральної Азії – наших друзів і союзників,

– заявив Лавров.

Опісля уже на самому засіданні глава МЗС Росії порушив питання міжнародного визнання влади талібів в Афганістані. Прессекретар Путіна заявив, що попри те, що "Талібан" не визнає міжнародна спільнота, його представники є фактичною владою в країні.

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