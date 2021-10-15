Очевидці розповіли, що на шиїтську мечеть могли напасти смертники. За попередніми даними, пролунали 3 вибухи: біля головних дверей мечеті, у південній зоні святині та у місці, де люди зазвичай вмиваються.
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Бойовики "Талібану" розповіли, що вже направили до мечеті своїх людей, щоб ті встановили причини трагедії.
Місцеві жителі розповідають: зазвичай у п'ятничних молитвах беруть участь до 500 людей.
Вибух у Кабулі
- У Кабулі біля воріт мечеті Ідгах прогримів вибух під час поховальної церемонії. Люди зібралися, щоб попрощатися з матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда.
- Жертвами вибуху стали щонайменше 2 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 4 постраждалих.
- Після вибуху біля мечеті також сталася стрілянина. Найімовірніше, перестрілка відбувалася з терористами "ІДІЛ", яких і підозрюють в організації вибуху.