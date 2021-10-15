Очевидці розповіли, що на шиїтську мечеть могли напасти смертники. За попередніми даними, пролунали 3 вибухи: біля головних дверей мечеті, у південній зоні святині та у місці, де люди зазвичай вмиваються.

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Бойовики "Талібану" розповіли, що вже направили до мечеті своїх людей, щоб ті встановили причини трагедії.

Місцеві жителі розповідають: зазвичай у п'ятничних молитвах беруть участь до 500 людей.

Зауважте! За даними місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 33 людини. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Вибух у Кабулі