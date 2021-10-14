Все надежды России и Китая взять Афганистан под свой контроль тают на глазах. Хотя обе страны и пытаются проводить собственные саммиты с талибами, чтобы перехватить инициативу влияния на страну.

До теми Країни G20 готові залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану

По инициативе премьер-министра Италии Марио Драги прошло экстренное заседание G20, где Афганистан стал единственным вопросом для обсуждения.

Лидеры признали, что страна при правительстве талибов катиться к полному краху экономики и гуманитарному кризису, а потому мировое сообщество просто обязано как-то это остановить.

К какому выводу пришли на заседании

Как же талибам удалось уничтожить экономику всего за 2 месяца? Очень просто. По данным Международного комитета спасения, многие годы выживание Афганистана на 75% зависело от иностранной помощи.

С тех пор, как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Деньги отказались давать все: и США, и Европа. Счета Центробанка Афганистана были тут же заморожены.



Талибы захватили власть в Афганистане / Фото Getty Images

Но страны G20 пришли к выводу, что помогать афганцам все же нужно, иначе это угрожает всему миру. Как минимум, Европу захлестнет поток афганских мигрантов, а максимум – страна превратиться в неконтролируемый анклав терроризма.

Справка. По итогам виртуального саммита G20, лидеры стран-участниц в очередной раз подтвердили коллективную приверженность оказанию гуманитарной помощи афганскому народу и продвижению основных прав человека для всех афганцев.

Кроме того, по мнению Джо Байдена, лидеры стран G20 должны постоянно склонять "Талибан" к борьбе с терроризмом, а также к допуску к эвакуации всех, кто хочет покинуть Афганистан.



Джо Байден считает, что "Талибан" нужно склонять к борьбе с терроризмом / Фото Getty Images

Но все же главным решением стало увеличение объема помощи Афганистану и его народу до 1 миллиарда евро. Бльшая часть из этих денег пойдет на гуманитарную помощь непосредственно стране.

Остальные средства направят в соседние страны, которые принимают у себя афганских беженцев.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что деньги будут передаваться исключительно через международные организации афганскому народу. Хотя талибы далеки от соблюдения прав человека, мир не может бросить эту страну.

Если говорить объективно, то Евросоюз в первую очередь беспокоится о себе, а потому и направляет деньги еще и соседям Афганистана, чтобы те сдержали поток мигрантов в Европу.

Ведь опыт 2015 года, связанный с потоком беженцев из Сирии, Европа повторять не хочет.

Поэтому Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что все страны, которые участвовали в миссии НАТО в Афганистане и ушли из страны летом, теперь просто обязаны помочь брошенным афганцам.

Западу придется контактировать с "Талибаном"

Но здесь появляется первая проблема для стран G-20 – "Талибан" полностью контролирует власть в Афганистане, а значит невозможно помогать афганцам в обход талибов.

Потому участники G20 согласились, что у них нет иного выбора, кроме как привлечь талибов к отправке гуманитарной помощи. Это значит, что западным властям придется напрямую контактировать с "Талибаном".

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Действительно, признавать "Талибан" пока никто не спешит, но такая вероятность сохраняется. Запад прямо заявляет, что на данный момент талибы не сделали практически ничего на пути к соблюдению прав женщин, нормального образования для всех или созданию инклюзивного правительства.

Но если они это сделают, то большинство стран G20 готовы признать их законной властью.

Хотя я могу предположить, что "Талибан" могут не признавать годами, но в то же время активно с ним контактировать. Здесь стоит отметить, что на саммит G20 ни представителей талибов, ни даже соседних стран, таких как Пакистан, не пригласили.

Но в то же время, пока проходил саммит, представители ЕС и США неофициально встретились с талибами в Катаре. Скорее всего, там и обсуждалось, как именно Запад сможет взаимодействовать с "Талибаном", не признавая его.

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За несколько дней до этого представитель Госдепа США Венди Шерман прибыла в Пакистан, чтобы обсудить с его руководством, как эта страна может помочь в сдерживании "Талибана".

Напомню, что США настаивают на том, чтобы талибы допустили к власти и представителей других этносов страны.



Признавать "Талибан" пока никто не спешит / Фото Getty Images

Пакистан предлагает иной подход – США должны оказать помощь правительству "Талибана", состоящему исключительно из талибов, и только потом склонить их к созданию инклюзивного правительства.

Китай и Россия хотят перехватить инициативу

Знаете, на самом деле Пакистан сейчас ходит по тонкому льду, ведь до сих пор не понятно, на чью сторону окончательно станут талибы. Ведь кроме США, в регионе свои порядки пытаются установить Китай и Россия.

К слову, на саммите G20 страны-участницы были представлены их лидерами. Только Россия и Китай направили чиновников рангом ниже. От Пекина был министр иностранных дел Ван И, а от Москвы – вообще один из замов Сергея Лаврова. Такой демарш не спроста.

Китай и особенно Россия пытаются перехватить инициативу на себя и совсем иначе видят выход из сложившегося афганского кризиса.

Россия сейчас активно пытается извлечь для себя выгоду из вывода американских войск из страны, а потому уже на 20 октября запланировала региональные переговоры. На них Москва пригласила непосредственно "Талибан", а также представителей Индии, Пакистана и Ирана.

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Мол, если Запад ушел, то пора отказаться от его помощи и строить свои региональные союзы.

ИГИЛ – враг для "Талибана"

Правда попытка Москвы отвернуть талибов от Запада может оказаться провальной. Ведь так называемый "министр иностранных дел "Талибана" заявил, что группировка стремится не к конфликту, а к сотрудничеству с Западом.

Ослабление талибов только повышает боевой дух других террористических группировок.

К тому же, США уже не первый раз заявляют, что главное, чего они опасаются – возрождения ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане. В перспективе они могут нести угрозу западному миру.

Но последние теракты в Кабуле, организованные террористами смертниками, только доказывают, что ИГИЛ стал личным врагом и для Талибана. К тому же, один из лидеров талибов заявил, что они обязуются бороться с терроризмом в Афганистане.



"Талибан" стремится к сотрудничеству с Западом / Фото Getty Images

Но есть и еще один фактор, который выбивает все козыри из рук Кремля. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал лидеров G-20 создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами Афганистана. Анкара готова её возглавить.

Эрдоган, по сути, готов взять на себя роль того, кто подтолкнет "Талибан" играть по международным правилам.

Исходя из вышесказанного, складывается картина, в которой Запад всё же будет взаимодействовать с "Талибаном", хоть и не станет официально его признавать.

В то же время талибы, почувствовав запах денег, вполне вероятно, начнут исполнять взятые на себя обязательства: борьбу с ИГИЛ и Аль-Каидой, а также соблюдать права человека. Ведь чего греха таить – прошлое правительство именно за западные деньги это и делало.