У Міжнародному комітеті порятунку б'ють на сполох, адже Афганістан перебуває на межі гуманітарної кризи. Раніше країна на 75% залежала від іноземної допомоги.

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Допомогу з-за кордону припинили надавати

Тепер, коли владу над Афганістаном встановили таліби, допомога з-за кордону припинились. У країнах G20 дійшли висновку, що єдиний шлях для порятунку афганців – це продовжити гуманітарну підтримку країни, а це означає співпрацю з талібами.

Спеціальну відеоконференцію присвятили Афганістану

Консенсус досягнули на спеціальній відеоконференції, присвяченій проблемам Афганістану. В результаті Євросоюз вирішив збільшити свою допомогу до суми 1 мільярд євро. Також на допомогу прийдуть МВФ та Світовий банк. Раніше близько 9 мільярдів доларів афганських активів були заморожені США у закордонних банках.

Для вирішення гуманітарної кризи потрібні контакти з талібами, але це не означає їх визнання. Ми повинні визнати, що їх будуть судити за те, що вони роблять, а не за те, що вони говорять,

– сказав італійський прем'єр Маріо Драгі.

За словами генсека ООН Антініу Гуттеріша, головна мета – допомогти жінкам та дівчатам, проти яких спрямована жорстка політика талібів. ООН хоче забезпечити їхній безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.

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Зверніть увагу! Росія для участі у відеоконференції делегувала главу МЗС. Також, пишуть ЗМІ, Москва 20 жовтня організувала свою конференцію щодо Афганістану, на яку запросили Пакистан, Індію, Іран та представників талібів.