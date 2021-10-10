Водночас у США наголосили: переговори не означають визнання легітимності уряду "Талібану". Самопроголошений "міністр закордонних справ" Афганістану Амір Хан Муттакі зауважив, що обидві сторони погодилися дотримуватися умов Дохійської угоди.
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Документ передбачає широкі зобов'язання "Талібану" із протидії терористичним угрупуванням.
Темами переговорів США та талібів є:
- стримування екстремістських груп;
- евакуація громадян США;
- гуманітарна допомога.
"Талібан" проводить в Афганістані масові страти
- У Дайкунді (провінція Афганістану) таліби стратили 13 хазарейців.
- Серед них – 11 колишніх співробітників сил безпеки Афганістану, 2 цивільних людей, зокрема, 17-річна дівчина.
- Генсекретарка Amnesty International заявила, що "холоднокровні страти є ще одним доказом того, що таліби здійснюють ті ж жахливі злочини, як й під час свого попереднього правління в Афганістані".
- Тим часом місцева поліція заявила, що жодних страт начебто не було.