В то же время в США отметили: переговоры не означают признание легитимности правительства "Талибана". Самопровозглашенный "министр иностранных дел" Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что обе стороны согласились соблюдать условия Дохийского соглашения.

Заметьте Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

Документ предусматривает широкие обязательства "Талибана" по противодействию террористическим группировкам.

Темы переговоров США и талибов:

сдерживание экстремистских групп;

эвакуация граждан США;

гуманитарная помощь.

"Талибан" проводит в Афганистане массовые казни