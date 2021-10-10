В то же время в США отметили: переговоры не означают признание легитимности правительства "Талибана". Самопровозглашенный "министр иностранных дел" Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что обе стороны согласились соблюдать условия Дохийского соглашения.
Заметьте Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане
Документ предусматривает широкие обязательства "Талибана" по противодействию террористическим группировкам.
Темы переговоров США и талибов:
- сдерживание экстремистских групп;
- эвакуация граждан США;
- гуманитарная помощь.
"Талибан" проводит в Афганистане массовые казни
- В Дайкунди (провинция Афганистана) талибы казнили 13 хазарейцев.
- Среди них – 11 бывших сотрудников сил безопасности Афганистана, 2 гражданских лиц, в частности, 17-летняя девушка.
- Генсек Amnesty International заявила, что "хладнокровные казни это еще одно доказательство того, что талибы осуществляют те же ужасные преступления, как и во время своего предыдущего правления в Афганистане".
- Между тем местная полиция заявила, что никаких казней якобы не было.