"Талибан" запретил музыку на свадьбах
Такое решение было принято на заседании так называемого министерства по пропаганде добродетели. Напомним, которым талибы заменили министерство по делам женщин.
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"Талибан" запретил также брак мусульман с чтением молитвы перед праздничным обедом. Кроме того, представители террористической организации постановили, что мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах во время свадьбы.
Предыдущие ограничения "Талибана": важное
- После захвата власти Афганистана "Талибаном", террористы активно унижают права женщин.
- Афганским девочкам разрешили учиться в школе только до 7 класса.
- В целом в стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.
- Женщины в сентябре вышли на протест, чтобы защитить свои права, однако их жестоко разогнали.