"Талибан" запретил музыку на свадьбах

Такое решение было принято на заседании так называемого министерства по пропаганде добродетели. Напомним, которым талибы заменили министерство по делам женщин.

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"Талибан" запретил также брак мусульман с чтением молитвы перед праздничным обедом. Кроме того, представители террористической организации постановили, что мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах во время свадьбы.

Обратите внимание! Самопровозглашенная власть Афганистана возвращает запреты, действовавшие, когда "Талибан" в последний раз руководил страной – с 1996 по 2001 год. В частности, там снова запретили мужчинам стричься и брить бороду.

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