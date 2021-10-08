"Талибан" запретил музыку на свадьбах

Такое решение было принято на заседании так называемого министерства по пропаганде добродетели. Напомним, которым талибы заменили министерство по делам женщин.

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"Талибан" запретил также брак мусульман с чтением молитвы перед праздничным обедом. Кроме того, представители террористической организации постановили, что мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах во время свадьбы.

Предыдущие ограничения "Талибана": важное

  • После захвата власти Афганистана "Талибаном", террористы активно унижают права женщин.
  • Афганским девочкам разрешили учиться в школе только до 7 класса.
  • В целом в стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.
  • Женщины в сентябре вышли на протест, чтобы защитить свои права, однако их жестоко разогнали.