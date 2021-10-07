"Талібан" заборонив музику на весіллях

Таке рішення ухвалили на засіданні так званого міністерства з пропаганди чесноти. Нагадаємо, що ним таліби замінили міністерство у справах жінок.

Детальніше Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків

"Талібан" заборонив також шлюб мусульман із читанням молитви перед святковим обідом. Крім того, представники терористичної організації постановили, що чоловіки та жінки повинні перебувати в різних кімнатах під час весілля.

Зверніть увагу! Самопроголошена влада Афганістану повертає заборони, які діяли, коли "Талібан" востаннє керував країною – з 1996 до 2001 року. Зокрема, там знову заборонили чоловікам стригтись та голити бороду.

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