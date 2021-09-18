Таліби вже прикріпили до будівлі міністерства табличку з новою назвою. Тим часом жінки записують відео та просять дозволити їм повернутися на роботу.

Зауважте Загинули 10 цивільних, з яких 7 – діти: Пентагон визнав помилку при обстрілі в Афганістані

Як "Талібан" обмежує права жінок

В Афганістані жінкам заборонили займатися спортом. Зокрема, афганки не зможуть грати у крикет. Таліби заявили, що під час цієї гри жінки "можуть опинитися у ситуаціях, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті".

Також заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик наголосив, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності. Водночас спорт начебто не є необхідністю.

Окрім того, усі афганки, які хочуть продовжити навчання у вишах, зобов'язані носити нікаб. Також вони вчитимуться окремо від чоловіків.

Жінки вийшли на протести. Водночас бойовики розігнали їх сльозогінним газом.

ЗМІ повідомили про вбивство вагітної поліцейської