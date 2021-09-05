Бену Негар вбили в своєму будинку на очах у її чоловіка та дітей. Це сталось в місті Фірозко, що в афганській провінції Гор.
До речі Розігнали сльозогінним газом: у Кабулі жінки протестували, маючи чіткі вимоги
"Талібан" все відкидає
Таліби запевняють, що не причетні до вбивства. Кажуть, нібито будуть розслідувати інцидент.
Ми знаємо про інцидент, і я наголошую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває,
– стверджує речник угрупування Забіулла Моджахед.
Що відомо про вбивство
Негар працювала у в'язниці. Її родичі розповіли, що троє озброєних людей прибули до будинку та обшукали його. Зловмисники розмовляли арабською.
Потім, за словами рідних, бойовики зв'язали членів сім'ї та вбити жінку.
Що відбувається в Афганістані
- Бойовики "Талібану" ще 15 серпня захопили Кабул. Вони навіть почали формувати свій уряд.
- Іноземців намагались вивезти з країни якнайшвидше. Люди у відчаї навіть чіплялися за літак, а потім гинули.
- Поблизу аеропорту Кабула наприкінці серпня сталось кілька терактів. Там прогриміло декілька вибухів.
- Єдина непідконтрольна талібам провінція – Панджшер. Хоча бойовики намагаються захопити ї її.
- До речі, таліби оголосили загальну амністію для урядовців. Також вони пообіцяли надати права жінкам.