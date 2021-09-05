Бену Негар убили в своем доме на глазах у ее мужа и детей. Это произошло в городе Фирозко, что в афганской провинции Гор.
Кстати Разогнали слезоточивым газом: в Кабуле женщины протестовали, имея четкие требования
"Талибан" все отвергает
Талибы уверяют, что не причастны к убийству. Говорят, что будут расследовать инцидент.
Мы знаем об инциденте, и я подчеркиваю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается,
– утверждает представитель группировки Забиулла Моджахед.
Что известно об убийстве
Негара работала в тюрьме. Ее родственники рассказали, что трое вооруженных людей прибыли к дому и обыскали его. Злоумышленники разговаривали на арабском.
Затем, по словам родных, боевики связали членов семьи и убить женщину.
Что происходит в Афганистане
- Боевики "Талибана" еще 15 августа захватили Кабул. Они даже начали формировать свое правительство.
- Иностранцев пытались вывезти из страны как можно быстрее. Люди в отчаянии даже цеплялись за самолет, а затем погибали.
- Вблизи аэропорта Кабула в конце августа произошло несколько терактов. Там прогремело несколько взрывов.
- Единственная неподконтрольная талибам провинция – Панджшер. Хотя боевики пытаются захватить й ее.
- Кстати, талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников. Также они пообещали предоставить права женщинам.