Однако протест не дал результата. Женщин просто разогнали слезоточивым газом.

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Акцию организовывали как обычные женщины, так и общественные активисты. Люди пытались пройти к президентскому дворцу, но им не удалось это сделать. Талибы их оттеснили, а затем применили слезоточивый газ.

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У женщин были четкие требования / Фото Tolo News

Женщины требовали уважения

Люди обращались не только к талибам, но и к международному сообществу. Женщины просили, чтобы те сохранили их достижения. За последние 20 лет они сделали немало.

Женщины хотят, чтобы уважали их политические, социальные и экономические права. Однако к ним не прислушались. Активистка Таранном Саиди заявила, что без них общество не добьется прогресса.

Ситуация в Афганистане: коротко

  • Еще 15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул. Они уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их лидеры.
  • Иностранцев пытались эвакуировать как можно быстрее, однако не удавалось забрать из страны всех сразу. Люди в отчаянии даже цеплялись за самолет, а затем погибали.
  • Вблизи аэропорта Кабула в конце августа прогремело несколько взрывов – погибли десятки людей.
  • Талибы объявили, что захватили последний неподконтрольный регион Афганистан – Панджшер. В провинции это пока опровергают.