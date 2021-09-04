Однак протест не дав результату. Жінок просто розігнали сльозогінним газом.
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Акцію організовували як звичайні жінки, так і громадські активісти. Люди намагалися пройти до президентського палацу, але їм не вдалося це зробити. Таліби їх відтіснили, а потім застосували сльозогінний газ.
У жінок були чіткі вимоги / Фото Tolo News
Жінки вимагали поваги
Люди зверталися не лише до талібів, а й до міжнародного співтовариства. Жінки просили, аби ті зберегли їхні досягнення. За останні 20 років вони зробили чимало.
Жінки хочуть, аби поважали їхні політичні, соціальні та економічні права. Однак до них не прислухалися. Активістка Таранном Саїді заявила, що без них суспільство не доб'ється прогресу.
Ситуація в Афганістані: коротко
- Ще 15 серпня бойовики "Талібану" захопили Кабул. Вони вже почали формувати новий уряд, до якого увійдуть їхні лідери.
- Іноземців намагались евакуювати якнайшвидше, однак не вдавалося забрати з країни усіх одразу. Люди у відчаї навіть чіплялися за літак, а потім гинули.
- Поблизу аеропорту Кабула наприкінці серпня прогриміло декілька вибухів – загинули десятки людей.
- Таліби оголосили, що захопили останній непідконтрольний регіон Афганістан – Панджшер. У провінції це наразі спростовують.