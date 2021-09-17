Генерал армії США Кеннет Маккензі визнав що обстріл із застосуванням дрону був помилкою, що забрала життя 10 людей, з яких 7 були дітьми. Про це він повідомив під час брифінгу 17 вересня.

Що цьому передувало Пентагон відповів ЗМІ на заяви про помилку США під час авіаудару в Афганістані

Таким чином військовослужбовець спростував попередні заяви американського командування, що БПЛА вдарив по цілі, пов'язаній з екстремістським угрупованням "Ісламська держава – Хорасан".

10 цивільних, зокрема семеро дітей, трагічно загинули внаслідок того удару. Більш того, ми наразі вважаємо малоймовірним, що цей автомобіль або загиблі мали стосунок до "ІДІЛ-Х",

– сказав він.

Кеннет Маккензі взяв на себе відповідальність за інцидент і приніс вибачення рідним загиблих.

Зверніть увагу! Цей авіаудар мав бути помстою терористам ІДІЛ за смерть 13 американських військових, які загинули внаслідок терактів у Кабулі 26 серпня.

Теракти у Кабулі: що відомо

Перший вибух у Кабулі стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Це сталось посеред натовпу.

Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля аеропорту. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.

У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Вибухи у Кабулі та ситуація в Афганістані: дивіться відео