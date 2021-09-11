Пентагон не поспішає ні підтверджувати, ні спростовувати публікацію The New York Times. Речник Пентагону переконує, що у них триває власне розслідування.
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Водій автомобіля хотів утекти в США
За даними журналістів, 43-річний Земарі Ахмаді, який був за кермом підірваного автомобіля, ніяк не причетний до терористів "ІДІЛ". Він працював інженером-електриком в американській компанії та навіть хотів утекти в США. Також Ахмаді хотів забрати з собою членів родини, яких у той день в автомобілі було 10.
Дорогою до аеропорту автомобіль підірвали і усі пасажири включно з водієм загинули.
Пентагон сподівається на свою правоту
Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують вірити у те, що авіаудар 29 серпня врятував десятки, а то й сотні життів від ймовірного теракту. Однак розслідування ніхто припиняти не буде.
Удар був спланований на основі розвідувальної інформації, і ми продовжуємо вірити, що він запобіг неминучій загрозі вибуху в аеропорті. Зараз центральне командування проводить розслідування і ми не хочемо випереджати їхньої оцінки ситуації,
– додав Кірбі.
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Авіаудар в Кабулі: все що треба знати
- 29 серпня 2021 року американські військові за допомогою безпілотника завдали авіаудару по авто, у якому, за даними розвідки, були терористи-смертники з "ІДІЛ".
- У Пентагоні повідомили, що сила вибуху була більшою, ніж мала би бути насправді. Через це припустили, що в автомобілі була вибухівка.
- Авіаудар став помстою США за смерть своїх військових під час теракту в аеропорті Кабула 26 серпня 2021 року.