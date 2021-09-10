Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу повідомив, що на борту літака переважно були іноземці. За дорученням Дмитра Кулеби, українському відомству вдалося домовитися з Катаром про можливість евакуації українців цим рейсом.
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Тим часом посольство України у Таджикистані запропонувало українцям вилетіти цим рейсом з Афганістану та прибути у Доху. у майбутньому їх обіцяли повернути в Україну комерційними авіалініями.
Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина. Катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безплатно,
– розповів Ніколенко.
За даними речника МЗС, рейс прибув до Дохи 9 вересня о 20:00. Українці вже здали ПЛР-тести на коронавірус. Якщо результати будуть негативними, мама і дитина вже найближчим часом зможуть повернутися в Україну.
Сьогодні українців у Катарі відвідає консул. Він надасть усю необхідну допомогу.
В Афганістані залишаються понад 150 українців
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба 9 вересня повідомив, що в Афганістані досі залишаються понад 150 українців. Усі вони хочуть повернутися додому.
- За словами політика, жоден з громадян України не належить до групи ризику.
- Українська сторона продовжує працювати над підготовкою евакуації.
- За словами Кулеби, робота триває "через наші посольства у Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн".
- Посол України в Таджикистані Василь Серватюк розповів, що наразі опрацьовують різні можливі варіанти евакуації. Зокрема, розглядають, як використання літаків ЗСУ, так і комерційних авіаперевізників.