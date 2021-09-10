Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу сообщил, что на борту самолета были преимущественно иностранцы. По поручению Дмитрия Кулебы, украинскому ведомству удалось договориться с Катаром о возможности эвакуации ураинцев этим рейсом.
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Между тем посольство Украины в Таджикистане предложило украинцам вылететь этим рейсом из Афганистана и прибыть в Доху. В будущем их обещали вернуть в Украину коммерческими авиалиниями.
Согласились лишь двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно,
– рассказал Николенко.
По данным пресс-службы МИД, рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20:00. Украинцы уже сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, мама и ребенок уже в ближайшее время смогут вернуться в Украину.
Сегодня украинцев в Катаре посетит консул. Он предоставит всю необходимую помощь.
В Афганистане остаются более 150 украинцев
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября сообщил, что в Афганистане до сих пор остаются более 150 украинцев. Все они хотят вернуться домой.
- По словам политика, ни один из граждан Украины не относится к группе риска.
- Украинская сторона продолжает работать над подготовкой эвакуации.
- По словам Кулебы, работа продолжается "через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран".
- Посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк рассказал, что сейчас прорабатывают различные варианты эвакуации. В частности, рассматривают, как использование самолетов ВСУ, так и коммерческих авиаперевозчиков.