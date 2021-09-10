Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу сообщил, что на борту самолета были преимущественно иностранцы. По поручению Дмитрия Кулебы, украинскому ведомству удалось договориться с Катаром о возможности эвакуации ураинцев этим рейсом.

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Между тем посольство Украины в Таджикистане предложило украинцам вылететь этим рейсом из Афганистана и прибыть в Доху. В будущем их обещали вернуть в Украину коммерческими авиалиниями.

Согласились лишь двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно,

– рассказал Николенко.

По данным пресс-службы МИД, рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20:00. Украинцы уже сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, мама и ребенок уже в ближайшее время смогут вернуться в Украину.

Сегодня украинцев в Катаре посетит консул. Он предоставит всю необходимую помощь.

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