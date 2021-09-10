Назари обвинил мир в игнорировании событий в Панджшере. По словам представителя сопротивления, международное сообщество только наблюдает за всем, что происходит.
Заметьте Чтобы спасти семью от голода: мужчина в Афганистане хочет продать 4-летнюю дочь
Талибы выгнали тысячи людей с Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию,
– заявил Назари.
Он призвал международное сообщество остановить военные преступления в Афганистане.
Журналист сообщил о массовых казнях
- Афганский журналист Кабир Васик сообщил, что на захваченных землях террористы проводят массовые расстрелы. Талибы не щадят даже детей.
- Васик отметил: трагедия в Панджшере – это военное преступление и преступление против человечности.
- По словам журналиста, кроме физического насилия, талибы применяют к людям также моральное давление. В частности, обыскивают дома и постоянно угрожают убийствами.
Одного из лидеров "Талибана" убили в Панджшере
- Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что повстанцы убили одного из лидеров "Талибана" – Мавлави Фасихуддина. В то же время пока террористы эту информацию не подтвердили.
- Также представители сопротивления заявили о ликвидации 6 охранников в районе Пишгур провинции Панджшер.
- Между тем террористы в очередной раз заявили, что взяли провинцию под контроль.
Сообщение с твиттера Али Назари:
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes.