Экономика в Афганистане почти разрушена после того, как к власти пришли талибы. Поэтому 38-летний Мир Нариз рассказал, что уже проводит переговоры о продаже своей дочери в одну из местных семей.
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В Афганистане мужчина планирует продать 4-летнюю дочь
Сейчас он планирует заложить ребенка с правом выкупа, когда для этого будет достаточно денег. Предложение мужчина получил от своего знакомого владельца магазина, у которого нет детей. Тот предложил, чтобы младшая дочь мужа поселилась с ним и начала работать в его бизнесе.
Сначала торговец готов был заплатить 230 долларов. Впрочем Мир Назир заявил, что это очень низкая цена, поэтому предложил 50 тысяч афгани – 580 долларов.
Мы все еще обсуждаем. У нее может быть лучшее будущее, работая в магазине, чем если она останется со мной. И эта цена может спасти мою семью,
– отметил он.
В семье афганца вцелом 5 детей. Он откровенно жалеет, что приходится таким образом спасать семью. "Я бы лучше умер, чем продал свою дочь", – заявил глава семьи.
Но добавил, что его собственная смерть не спасет никого из членов семьи. Зато такое решение должно помочь им приобрести еду и заплатить за аренду жилья.
"Не думайте, что я не люблю своего ребенка. Не думайте, что меня не огорчает мысль о продаже дочери. Я просто не вижу, что я еще могу сделать", – подчеркнул Мир Назир.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Боевики "Талибана" 15 августа объявили о контроле над всем Афганистаном. Самопровозглашенная власть уже ввела ряд ограничений для женщин. Теперь им нельзя заниматься спортом, в университетах запрещено появляться без никаба и учиться вместе с мужчинами.
- Гражданки Афганистана пытались любой ценой уйти в развивающиеся страны. Некоторых из них члены семей даже заставили вступить в брак, чтобы они могли эвакуироваться.
- По информации The Wall Street Journal, террористы собираются принудительно выдавать девушек замуж за боевиков своей группировки. Для этого они уже начали составлять соответствующие списки.