Экономика в Афганистане почти разрушена после того, как к власти пришли талибы. Поэтому 38-летний Мир Нариз рассказал, что уже проводит переговоры о продаже своей дочери в одну из местных семей.

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В Афганистане мужчина планирует продать 4-летнюю дочь

Сейчас он планирует заложить ребенка с правом выкупа, когда для этого будет достаточно денег. Предложение мужчина получил от своего знакомого владельца магазина, у которого нет детей. Тот предложил, чтобы младшая дочь мужа поселилась с ним и начала работать в его бизнесе.

Сначала торговец готов был заплатить 230 долларов. Впрочем Мир Назир заявил, что это очень низкая цена, поэтому предложил 50 тысяч афгани – 580 долларов.

Мы все еще обсуждаем. У нее может быть лучшее будущее, работая в магазине, чем если она останется со мной. И эта цена может спасти мою семью,

– отметил он.

В семье афганца вцелом 5 детей. Он откровенно жалеет, что приходится таким образом спасать семью. "Я бы лучше умер, чем продал свою дочь", – заявил глава семьи.

Но добавил, что его собственная смерть не спасет никого из членов семьи. Зато такое решение должно помочь им приобрести еду и заплатить за аренду жилья.

"Не думайте, что я не люблю своего ребенка. Не думайте, что меня не огорчает мысль о продаже дочери. Я просто не вижу, что я еще могу сделать", – подчеркнул Мир Назир.

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