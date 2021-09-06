Согласно ограничениям, преподавать студенткам сможет только женщина. Однако если это невозможно, то обучать их должен пожилой мужчина с "хорошим характером".

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Талибы ввели новые правила

В новом перечне правил, которые ввели талибы, говорится, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе.

Справка. Никаб – головной убор, который скрывает лицо и оставляет лишь узкую прорезь для глаз.

В то же время занятия студенток должны происходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен быть занавес.

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