Согласно ограничениям, преподавать студенткам сможет только женщина. Однако если это невозможно, то обучать их должен пожилой мужчина с "хорошим характером".

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Талибы ввели новые правила

В новом перечне правил, которые ввели талибы, говорится, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе.

В то же время занятия студенток должны происходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен быть занавес.

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Отношение к женщинам в Афганистане: коротко

  • Талибы после захвата Афганистана пообещали уважать права женщин. Однако впоследствии посреди улицы они застрелили женщину за якобы нарушение законов ислама.
  • На афганском телевидении журналистки и ведущие возобновили свою работу. Впрочем, они должны соблюдать правила террористов.
  • В Кабуле женщины устроили протест, требуя, чтобы им разрешили быть в составе будущего правительства Афганистана. Впоследствии их разогнали слезоточивым газом.