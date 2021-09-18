Талибы уже прикрепили к зданию министерства табличку с новым названием. Между тем женщины записывают видео и просят разрешить им вернуться на работу.

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Как "Талибан" ограничивает права женщин

В Афганистане женщинам запретили заниматься спортом. В частности, афганки не смогут играть в крикет. Талибы заявили, что во время этой игры женщины "могут оказаться в ситуациях, в которых их лица и тела не будут закрыты".

Также заместитель председателя комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик подчеркнул, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости. В то же время спорт якобы не является необходимостью.

Кроме того, все афганки, которые хотят продолжить обучение в вузах, обязаны носить никаб. Также они будут учиться отдельно от мужчин.

Женщины вышли на протесты. В то же время боевики разогнали их слезоточивым газом.

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