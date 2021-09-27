Релігійна поліція "Талібану" заявила, що кожного порушника цього правила покарають. У повідомленні, яке розмістили у салонах на півдні провінції Гілменд, мовиться, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки та бороди.

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Крім того, в оголошеннях мовиться, що "ніхто не має права скаржитися". Водночас схожі попередження отримували й деякі перукарі у столиці Кабулі.

Бійці продовжують приходити і наказують нам припинити стригти бороду. Один з них сказав мені, що може надіслати інспекторів під прикриттям, щоб вони нас спіймали,

– розповів перукар у Кабулі.

Натомість керівнику одного з найбільших салонів міста зателефонував невідомий, який начебто претендує на посаду в уряді. Він наказав чоловіку "припинити слідувати американським стилям" і не голити чи стригти чиюсь бороду.

Що відомо про ставлення "Талібану" до стрижок

Загалом "Талібан" використовує правила, які діяли під час їхнього переднього перебування при владі, попри обіцянки пом'якшення форми правління.

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Під час першого перебування талібів при владі з 1996 до 2001 року, вони забороняли яскраві зачіски і наполягали на тому, щоб чоловіки відрощували бороду. Однак після цього в Афганістані багато чоловіків ходили в салони за модними стрижками.

Як перукарі ставляться до нових правил

Перукарі в Афганістані наголошують, що нові правила ускладнюють їм заробіток на життя.

Протягом багатьох років мій салон був десь для того, щоб молоді люди голилися за своїм бажанням і виглядали модно. Немає сенсу продовжувати цю справу,

– підкреслив перукар.

Майстер зачісок із 15-річним досвідом резюмував, що салони моди та перукарі стають забороненим бізнесом. Клієнти не голять бороду, бо не хочуть, щоб їх атакували бійці "Талібану" на вулицях.

Перукарі пояснили також, що попри зниження цін, бізнес вичерпався. Ніхто не піклується про свій стиль або зачіску.

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