На акцію зібралися кілька десятків жінок. У руках вони тримали постери.

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Терористи не дали жінкам провести демонстрацію. Вони грубими палками побили активісток, після чого ті почали втікати.

Дивіться відео з розгону протесту у Кабулі:

Напередодні таліби стріляли

7 вересня афганці також виходили на протест. Спершу бойовики дозволили їм пройтися кілька кілометрів, а після того почали розганяти. Коли люди відмовилися йти додому, таліби застосували палиці та почали стріляти у повітря. Від звуків пострілів активісти розбіглися.

Постраждали на протесті також і журналісти. Кількох з них навіть затримали. "Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту", – розповів працівник ЗМІ.

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