Раніше створення уряду вже двічі анонсували, однак згодом відкладали. Відтермінування було пов'язане з тим, що таліби намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.
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Склад тимчасового уряду Афганістану:
- глава уряду – Мохаммад Хасан Ахунд,
- перший заступник глави уряду – Абдул Гані Барадар,
- другий заступник – Абдул-Салам Ханафі,
- глава Міністерства закордонних справ – Амір Хан Моттакі,
- глава Міноборони – Мохаммад Якуб,
- глава Міністерства внутрішніх справ – Анас Хаккані,
- глава Міністерства культури та інформації – Забіулла Муджахід,
- глава Мінфіну – мулла Еядулла Бадрі,
- глава Мінекономіки – Мохаммад Ханіф,
- міністр розвідки – Абдул Хак Васик,
- глава ЦБ – мулла Мохаммад Ідріс,
- глава Мінсільгоспу – мулла Абдул-Манан Омарі.
Новий міністр внутрішніх справ перебуває у розшуку ФБР. Він очолює угруповання бойовиків "мережу Хаккані", яке пов'язане з талібами та відповідальне за найсмертоносніші атаки під час війни у країні.
Таліби захопили Афганістан: останні новини
- "Талібан" 15 серпня взяв під контроль Кабул та заявив про захоплення влади в Афганістані.
- Іноземців намагались вивезти з країни якнайшвидше. Люди у відчаї чіплялися за літак, у результаті чого гинули.
- Біля аеропорту Кабула наприкінці серпня сталися теракти – прогриміли декілька вибухів.
- Єдина непідконтрольна талібам провінція – Панджшер. Хоча бойовики намагаються захопити її також.
- Крім того, таліби оголосили загальну амністію для урядовців, вони також пообіцяли надати права жінкам.