Раніше створення уряду вже двічі анонсували, однак згодом відкладали. Відтермінування було пов'язане з тим, що таліби намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.

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Склад тимчасового уряду Афганістану:

  • глава уряду – Мохаммад Хасан Ахунд,
  • перший заступник глави уряду – Абдул Гані Барадар,
  • другий заступник – Абдул-Салам Ханафі,
  • глава Міністерства закордонних справ – Амір Хан Моттакі,
  • глава Міноборони – Мохаммад Якуб,
  • глава Міністерства внутрішніх справ – Анас Хаккані,
  • глава Міністерства культури та інформації – Забіулла Муджахід,
  • глава Мінфіну – мулла Еядулла Бадрі,
  • глава Мінекономіки – Мохаммад Ханіф,
  • міністр розвідки – Абдул Хак Васик,
  • глава ЦБ – мулла Мохаммад Ідріс,
  • глава Мінсільгоспу – мулла Абдул-Манан Омарі.

Новий міністр внутрішніх справ перебуває у розшуку ФБР. Він очолює угруповання бойовиків "мережу Хаккані", яке пов'язане з талібами та відповідальне за найсмертоносніші атаки під час війни у країні.

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