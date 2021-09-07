Ранее создание правительства уже дважды анонсировали, однако впоследствии откладывали. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, приемлемую для мирового сообщества.

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Состав Временного правительства Афганистана:

  • глава правительства – Мохаммад Хасан Ахунд,
  • первый заместитель главы правительства – Абдул Гани Барадар,
  • второй заместитель – Абдул-Салам Ханафи,
  • глава Министерства иностранных дел – Амир Хан Моттаки,
  • глава Минобороны – Мохаммад Якуб,
  • глава Министерства внутренних дел – Анас Хаккани,
  • глава Министерства культуры и информации – Забиулла Муджахид,
  • глава Минфина – мулла Эядулла Бадри,
  • глава Минэкономики – Мохаммад Ханиф,
  • министр разведки – Абдул Хак Васик,
  • глава ЦБ – мулла Мохаммад Идрис,
  • глава Минсельхоза – мулла Абдул-Манан Омари.

Новый министр внутренних дел находится в розыске ФБР. Он возглавляет группировку боевиков "сеть Хаккани", которая связана с талибами и ответственна за самые смертоносные атаки во время войны в стране.

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