Талибы уже разослали приглашения для участия в инаугураций нового кабинета министров. Одной из первых на предложение отреагировала Россия.

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что они готовы присутствовать во время представления правительства "Талибана".

Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов,

– сказал глава МИД.

Обратите внимание! "Талибан" объявили в России запрещенной террористической организацией. Однако это не мешает путинскому режиму регулярно проводить переговоры с боевиками.

Россия и Китай хотят признать талибов

Издание Daily Mail сообщало, что Китай, Россия, Пакистан и Турция намерены официально признать господство талибов в Афганистане.

Недавно китайские государственные СМИ публиковали фото, на которых министр иностранных дел Ван Й стоял бок о бок с представителями "Талибана".

После этого в Пекине заговорили о готовности к углублению "дружественных и корпоративных" отношений с "Талибаном". Там предложили террористам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

В Кремле же отметили, что не планируют эвакуировать посольство России в Кабуле. Ведь у террористов-талибов "хорошие отношения с Россией".

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