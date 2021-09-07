Таліби вже розіслали запрошення для участі в інавгурації нового кабінету міністрів. Однією з перших на пропозицію відреагувала Росія.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вони готові бути присутніми під час представлення уряду "Талібану".

Ми хочемо підтримати процес формування уряду, який відображатиме весь спектр афганського суспільства, включаючи талібів,

– сказав голова МЗС.

Зверніть увагу! "Талібан" оголосили в Росії забороненою терористичною організацією. Однак це не заважає путінському режиму регулярно проводити перемовини з бойовиками.

Росія та Китай хочуть визнати талібів

Видання Daily Mail повідомляло, що Китай, Росія, Пакистан та Туреччина мають намір офіційно визнати панування талібів в Афганістані.

Нещодавно китайські державні ЗМІ публікували фото, на яких міністр закордонних справ Ван Ї стояв пліч-о-пліч з представниками "Талібану".

Після цього у Пекіні заговорили про готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з "Талібаном". Там запропонували терористам економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.

У Кремлі ж зазначили, що не планують евакуювати посольство Росії в Кабулі. Адже терористи-таліби мають "хороші відносини з Росією".

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