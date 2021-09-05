Задержка формирования нового правительства в Кабуле происходит уже во второй раз после захвата афганской столицы террористами 15 августа 2021 года. Талибы должны были объявить новый состав уже в субботу, 4 сентября.

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Новое правительство в Афганистане

Представители "Талибана" создали комитет для переговоров по формированию широкого правительства в Афганистане. Его участник Халиль Хакани заявил, что новое правительство будет иметь администрацию, где представят все партии, группы и слои общества.

Как отметил Хакани, в состав правительства должен войти экс-премьер-министр Афганистана и глава Исламской партии Гульбеддин Хекматияр. Талибы начали переговоры и с другими заинтересованными сторонами.

По информации иностранных медиа, "Талибан", вероятно, определился и с новым главой правительства в Кабуле. Им может стать мулла Барадар, глава политического офиса талибов.

Требования к правительству талибов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 сентября, сообщил, что международное сообщество имеет конкретные ожидания относительно нового правительства. Говорится о:

инклюзивности;

представительстве различных сообществ у власти;

противодействии терроризму;

уважении прав женщин и меньшинств;

невмешательстве в расправы.

"Во всем мире есть ожидания, что любое правительство, которое сейчас возникнет, будет иметь реальную инклюзивность, и в нем будут не талибы, которые будут представлять разные интересы и сообщества в Афганистане", – отметил Блинкен.

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В то же время спикер Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи акцентировал, что с первых дней их страна сосредоточилась на том, чтобы Афганистан не превратился в территорию, где ведется террористическая деятельность. Представитель Индии в Катаре Дипак Миттал встретился в Дохе с лидером талибов, где получил положительный ответ на все требования.

В Китае выразили надежду, что повстанцы будут придерживаться умеренной внутренней и внешней политики, будут бороться с терроризмом и жить в согласии с другими странами. Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши предложил талибам сформировать свою политику после совместных консультаций.



Мулла Хайбатулла Ахундзада может получить власть в Афганистане / Фото AP

Собственные источники иностранных медиа в Афганистане сообщили, что новое правительство в Кабуле будут формировать по образцу Ирана. Это означает, что высшая власть в стране сосредоточится в руках религиозного лидера талибов – муллы Хайбатуллы Ахундзады. Духовный авторитет стоит выше президента и может назначать руководителей армии, правительства и судов.

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