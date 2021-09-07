Людей били палками
Люди вийшли на вулицю також через обурення політикою Пакистану щодо Афганістану. На акцію зібралося близько 500 людей.
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Спершу таліби дозволили протестувальникам пройти кілька кілометрів по Кабулу. Однак потім наказали розійтися – активісти не послухали. У відповідь терористи почали розганяти населення. Вони жорстоко били чоловіків та жінок палками. Постраждали й журналісти, які висвітлювали акцію.
Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту,
– розповів місцевий журналіст.
Він наголосив, що тепер працювати журналістом в Афганістані стає небезпечніше. Деяких працівників ЗМІ затримали. Крім того, таліби відбирали у них камери.
Коли протестувальники відмовилися йти, терористи почали стріляти у повітря. Після того натовп розбігся.
Дивіться відео жорстокого розгону протестувальників у Кабулі:
Таліби били палками активістів: відео
Терористи відкрили вогонь у повітря: відео
Дивіться відео протесту в Афганістані: