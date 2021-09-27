Религиозная полиция "Талибана" заявила, что каждого нарушителя этого правила накажут. В сообщении, которое разместили в салонах на юге провинции Гильменд, говорится, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата относительно стрижки и бороды.

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Кроме того, в объявлениях говорится, что "никто не имеет права жаловаться". В то же время похожие предупреждения получали и некоторые парикмахеры в столице Кабуле.

Бойцы продолжают приходить и приказывают нам прекратить стричь бороду. Один из них сказал мне, что может прислать инспекторов под прикрытием, чтобы они нас поймали,

– рассказал парикмахер в Кабуле.

В то же время руководителю одного из крупнейших салонов города позвонил неизвестный, который якобы претендует на должность в правительстве. Он приказал мужчине "прекратить следовать американским стилям" и не брить или стричь чью-то бороду.

Что известно об отношении "Талибана" к стрижкам

В целом "Талибан" использует правила, которые действовали во время их предыдущего пребывания у власти, несмотря на обещания смягчения формы правления.

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Во время первого пребывания талибов у власти с 1996 до 2001 года, они запрещали яркие прически и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороду. Однако после этого в Афганистане многие мужчины ходили в салоны за модными стрижками.

Как парикмахеры относятся к новым правилам

Парикмахеры в Афганистане отмечают, что новые правила усложняют им заработок на жизнь.

На протяжении многих лет мой салон был где-то для того, чтобы молодые люди брились по своему желанию и выглядели модно. Нет смысла продолжать это дело,

– подчеркнул парикмахер.

Мастер причесок с 15-летним опытом резюмировал, что салоны моды и парикмахеры становятся запрещенным бизнесом. Клиенты не бреют бороду, потому что не хотят, чтобы их атаковали бойцы "Талибана" на улицах.

Парикмахеры пояснили также, что несмотря на снижение цен, бизнес иссяк. Никто не заботится о своем стиле или прическе.

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