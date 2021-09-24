После того, как власть в стране захватили боевики "Талибана", девушкам приходится бороться за право на образование. Местные школы открылись в сентябре, но начиная от 7 класса ходить туда могут только ребята.

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Хотя талибы и не принимали официального запрета на образование для девушек, и правозащитники объяснили, что де-факто их действия приводят именно к этому.

"Меня будто выбросили из жизни"

Школьники и студентки выступили с протестом. Одна из девушек рассказала, что у нее 2 братьев. Один учится в 8 классе, другой – в 12. Зато ей сейчас приходится оставаться дома. "Мне очень обидно, что они ходят в школу, а я нет. Такое ощущение, будто меня выбросили из жизни, оставили в прошлом. Я боюсь за свое будущее, и не только я, что оно будет разрушено. Многие девушки переживают, что талибы не впустят их в школы", – пояснила афганка.

"Обидно, что с нами не знают, что делать"

Местные девушки не понимают, почему им не разрешают ходить в школу. Ведь их учебные заведения и раньше придерживались исламского закона. Учительствовали там женщины, учебная форма также соответствовала законам шариата. "Директор, завуч и учителя, все работники школы – женщины. Но они еще не решили, что с нами делать, и это очень обидно", – пожаловалась школьница.

"Мои мечты разрушены"

Школьницы возмущены тем, что их сверстники-парни могут учиться, зато они такого права лишены. Одна из таких девушек отметила, что старательно училась в течение 11 лет и мечтала стать студенткой факультета журналистки, чтобы "стать голосом своего народа",

Теперь мои мечты разрушены. Мы не можем даже свободно выходить из дома. Я хочу завершить обучение! Мы не заслужили, чтобы нас заживо хоронили в наших домах,

– подчеркнула она.

Ранее женщин, получающих образование в вузах, обязали носить никаб (головной убор, который полностью закрывает лицо и оставляет лишь небольшую прорезь для глаз). Они будут учиться отдельно от мужчин. Преподавать им смогут лишь женщины или же "мужчины с хорошим характером"

Талибы ограничивают права женщин

Накануне появилась информация о том, что Министерство по делам женщин в Афганистане заменят ведомством по пропаганде избежания пороков. К зданию уже даже прикрепили табличку с новым названием и не впускают бывших работниц на работу.

В начале сентября женщины в Кабуле, столице Афганистана, вышли на протест из-за режима талибов. Их жестоко разогнали палками, активисткам пришлось бежать. На другом митинге, в котором участвовали также и мужчины, боевики начали стрелять в воздух, чтобы запугать толпу.