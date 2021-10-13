В Международном комитете спасения бьют тревогу, ведь Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса. Ранее страна на 75% зависела от иностранной помощи.

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Помощь из-за границы прекратили предоставлять

Теперь, когда власть над Афганистаном установили талибы, помощь из-за границы прекратились. В странах G20 пришли к выводу, что единственный путь для спасения афганцев – это продолжить гуманитарную поддержку страны, а это значит сотрудничество с талибами.

Специальную видеоконференцию посвятили Афганистану

Консенсус был достигнут на специальной видеоконференции, посвященной проблемам Афганистана. В результате Евросоюз решил увеличить свою помощь до суммы 1 миллиард евро. Также на помощь придут МВФ и Всемирный банк. Ранее около 9 миллиардов долларов афганских активов были заморожены США в иностранных банках.

Для решения гуманитарного кризиса нужны контакты с талибами, но это не означает их признание. Мы должны признать, что их будут судить за то, что они делают, а не за то, что они говорят,

– сказал итальянский премьер Марио Драги.

По словам генсека ООН Антинио Гуттериша, главная цель – помочь женщинам и девушкам, против которых направлена ​​жесткая политика талибов. ООН хочет обеспечить их беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

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Обратите внимание! Россия для участия в видеоконференции делегировала главу МИД. Также, пишут СМИ, Москва 20 октября организовала свою конференцию по Афганистану, на которую пригласили Пакистан, Индию, Иран и представителей талибов.